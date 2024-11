Koostimme yhteen harkinnan arvoisia älypuhelintarjouksia aikaistetuista Black Week -kampanjoista.

Vaikka vuoden 2024 Black Friday -alennusrysäys on virallisesti vasta ensi viikon perjantaina 29.11., ovat monet jälleenmyyjät aloittaneet Black Week -tarjouskampanjansa jo kuluvan viikon aikana. Päätimmekin io-techissä koostaa listan mielenkiintoisista älypuhelintarjouksista, jotka ovat voimassa torstaina 21.11.2024.

Mainittakoon, että yksittäisten jälleenmyyjien pienistä alennushintaisista tuote-eristä puhelimia saattaa irrota vielä edullisemmin kuin tässä listauksessa, sillä keskitymme pääasiassa laajan saatavuuden tarjouksiin. Puhelinkaupoille lähtevän kannattaa lisäksi muistaa, että alennukset saattavat myös muuttua ensi viikolla, jolloin ”oikea” Black Week alkaa – jotkin puhelinmallit saattavat palata normaalihintaisiksi ja uusia hyviä tarjouksia voi ilmaantua. Tämänkertaisessa Black Week -ennakkokatsauksessa on hyödynnetty pitkälti Hinta.fi-sivustoa. Tarjoukset ovat kirjoitushetkellä voimassa useimmilla suurilla jälleenmyyjillä, ellei puhelimen kohdalla toisin mainita.

Samsung:

Katsaus alkaa Samsungista, jolta mukaan pääsi useampikin malli – lippulaivatason puhelinta löytyy alennuksesta muutamakin kappale, niin kuluvalta kuin edellisvuodeltakin.

Tammikuussa julkaistu Galaxy S24 Ultra -huippupuhelin 256 gigatavun tallennustilalla on reilussa tarjouksessa 949 euron hintaan, valmistajan suositushinnan ollessa 1499 euroa. S24 Ultra sai io-techin Toimituksen valinta -maininnan testiartikkelissamme.

Taittuvanäyttöisten puhelinten ystäville tuorein Galaxy Z Flip -malli eli kesällä julkaistu Flip6 niin ikään 256 Gt:n tallennustilalla on hieman maltillisemmassa alennuksessa 899 euron hintaan, kun sen suositushinta on 1259 euroa.

Myös Toimituksen valinta -maininnan saanut erinomainen Galaxy S24 on alennuksessa 256 Gt:n tallennustilalla 599 euron hintaan suositushinnan ollessa 1009 euroa. S24:n testiartikkelin voit lukea täältä.

Galaxy S24:n vuotta vanhempi edeltäjä S23 on tarjouksessa 499 euron hintaan 256 Gt:n tallennustilalla. Kyseisen mallin suositushinta julkaisun aikoihin oli 1049 euroa ja myös sille myönnettiin testiartikkelissamme Toimituksen valinta.

Edullisemman pään malleista hillityssä alennuksessa on mm. Galaxy A55 tallennustilavaihtoehdoin 128 ja 256 Gt hinnoin 299 ja 349 euroa. Mallien suositushinnat ovat 449 ja 549 euroa, joskin jälleenmyyjät ovat kevään julkaisun jälkeen myyneet niitä hieman alle 400 euron hintaan. A55:n testiartikkelin voit lukea täältä.

Vielä alempaan hintaan tarjouksesta irtoaa Galaxy A15 128 Gt:n tallennustilalla varustettuna 99 eurolla ainakin Gigantista, kun sen myyntihinta on syksyn ja talven taitteessa liikkunut 149 euron tienoilla.

OnePlus:

OnePlussan alkuvuoden lippulaivapuhelin OnePlus 12 on tarjouksessa sekä 256 että 512 Gt:n tallennustilavariantein. Tarjoushinnat ovat samassa järjestyksessä 599 ja 649 euroa, suositushintojen ollessa 949 ja 1099 euroa. OnePlus 12:n testiartikkelin voit lukea täältä.

Kesällä julkaistu keskihintaluokkaa edustava OnePlus Nord 4 256 Gt:n tallennustilalla irtoaa alennusmyynneistä 333 eurolla suositushinnan ollessa 499 euroa. 512 Gt:n malli on puolestaan myynnissä 499 euron tarjoushintaan, kun sen suositushinta on satasen korkeampi 599 euroa. Nord 4 sai testiartikkelissamme Toimituksen valinta -maininnan.

Nord 4:n niin ikään kesällä julkaistu karsittu versio Nord CE 4 Lite on 256 Gt:n tallennustilalla tuntuvassa tarjouksessa 149 euron hintaan, kun sen suositushinta on 329 euroa. Testiartikkelissamme puhelimen suositushintaa pidettiin turhan korkeana, mutta nykyinen Black Week -hinta tekee siitä selvästi houkuttelevamman.

Viime vuoden Nord-malli Nord 3 (128 Gt) sai testiartikkelissamme Toimituksen valinnan jopa 449 euron suositushinnallaan ja nyt se irtoaa Black Week -myynneistä vain 199 eurolla.

Honor:

Myös Honorilta pääsi katsaukseen mukaan taittuvanäyttöinen puhelin, sillä alkuvuonna julkaistu Honor Magic V2 (512 Gt) on tuntuvassa alennuksessa 999 euron hinnalla, kun sen suositushinta on julkaisussa ollut jopa 1999 euroa. Sittemmin sitä on myyty noin 1400 euron hintaan. Myös Magic V2:sta löytyy io-techiltä kirjoitettu testiartikkeli.

Keskihintaluokan Honor 200 256 Gt:n tallennustilalla on tarjouksessa 349 euron hintaan. Kesällä julkaistun puhelimen myyntihinta on liikkunut usein 500 euron tietämillä, mutta sen suositushinta on 599 euroa.

Muut:

Viime vuonna testissämme vieraillut ja kelpo luuriksi todettu Nothing Phone (2) on DNA:lla myynnissä reiluun 479 euron tarjoushintaan 512 Gt:n tallennustilalla. Kyseisen mallin suositushinta on 849 euroa.

Motorolan alkusyksystä julkaistu keskihintaluokan edge 50 on pudottanut 599 euron suositushinnastaan pois 200 euroa, jolloin tarjoushinnaksi tulee (512 Gt:n mallille) 399 euroa Elisan verkkokaupassa.

Kuten mainittu, saattaa älypuhelinten tarjoustilanne jälleenmyyjillä muuttua ensi viikolla. Tämän viikon Black Week -alennuksista voi löytyä myös tässä katsauksessa esiintymättömiä hyviä tarjouksia.